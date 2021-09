Polanco sfreccia in 10″21 nei 100 di Castelporziano

SPRINTNEWS

Il sardo batte un ottimo Randazzo e l'oro olimpico Patta

Incredibile risultato scaturito dai 100 metri disputati a Roma Ostia, nel Centro Sportivo Castelporziano, in occasione del meeting We Run Together organizzato dal Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, nell’ambito delle celebrazioni in atto ormai da mesi per festeggiare i 100 anni della sezione di atletica. Pensavamo sarebbe stata una passerella per alcuni atleti reduci dalle Olimpiadi, primo fra tutti il campione olimpico della staffetta Lorenzo Patta e invece è venuta fuori una grande gara dove, un altro reduce della staffetta d’oro, sia pur come riserva, Wanderson Polanco ha realizzato il proprio personale con un ottimo 10″21 davanti a un sorprendente Filippo Randazzo che, dopo aver vinto la sua gara del salto in lungo, si è presentato sui blocchi dei 100 fermando il cronometro a 10″23, ben 9 centesimi meglio del suo precedente record.

Al terzo posto l’atteso Lorenzo Patta con un buon 10″27 e quarto, altra grande sorpresa del pomeriggio, Luca Antonio Cassano che si è migliorato a sua volta sino a 10″28 rispetto al precedente limite di 10″36.