Per Jacobs anche l’onere dell’impresa leggendaria

Marcell Jacobs ha vinto l’oro sia dei 100 metri che della staffetta 4×100 e, come spesso accade quando si vinca, si sono anche scatenate voci contro, dubbi ed allusioni dettate dalla smania dei giornalisti “avversari” di coprire le mancate vittorie della propria nazione, specie quando si tratti di discipline così importanti, oltretutto di fronte a un vincitore assolutamente non pronosticabile alla vigilia. La cosa non dovrebbe stupire più di tanto, le opinioni sono libere e se si allude al doping senza documentare con fatti e riscontri concreti, sono solo chiacchiere al vento. Però anche noi italiani non è che dobbiamo fare tanto gli offesi, alzi la mano chi non ha mai sollevato dubbi su prestazioni di campioni esteri che poi non sono mai risultati positivi. E ci piace anche fare il gioco di puntare il dito su tutti sapendo che, prima o poi, per qualcuno quel sospetto diventerà certezza, pur nella consapevolezza che così è molto facile fare previsioni.