Palmisano rinuncia ai mondiali di Eugene

La campionessa olimpica frenata da un problema all'anca

Getty Images

Antonella Palmisano, campionessa olimpica nella 20 km di marcia alle Olimpiadi giapponesi disputate per la sua specialità a Sapporo, ha comunicato la sua rinuncia ai prossimi Mondiali di atletica che si disputeranno a Eugene, in Oregon negli Stati Uniti, dal 15 al 24 luglio prossimo. Una brutta tegola per l’atleta azzurra, allenata da Patrizio Parcesepe, nata a Mottola in provincia di Taranto il 6 agosto 1991, esattamente 30 anni prima del suo trionfo olimpico, ma anche per tutta l’atletica italiana, in quanto la sua vittoria a cinque cerchi non è stata certamente casuale poiché ha sempre dimostrato una grandissima continuità di rendimento nelle più importanti manifestazioni mondiali, con le medaglie di bronzo dei Mondiali di Londra 2017 e degli Europei di Berlino 2018, ma anche con gli ottimi piazzamenti degli Europei 2014 di Zurigo, settima, dei Mondiali di Pechino 2015, quinta, e delle Olimpiadi di Rio 2016 in cui si piazzò quarta.

Solamente nel 2019 ai Mondiali di Doha, in una notte infernale a causa del caldo e dell’umidità tremenda, aveva chiuso in tredicesima posizione lontana dal podio, ma la sua tecnica eccezionale che non le fa quasi mai prendere nemmeno una proposta di squalifica, è sempre state una garanzia, per cui si poteva certamente prevedere che anche in Oregon potesse rifare una grande prestazione e puntare quantomeno a un podio mondiale. I motivi di tale dolorosa decisione sono legati a problemi fisici passati che sono riesplosi negli ultimi mesi e che le hanno procurato un’infiammazione all’anca che non le consente di allenarsi a pieno regime, limitano di fatto l’intensità dei suoi lavori.