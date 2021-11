Ottimo debutto di Battocletti nel cross di Atapuerca

L'azzurra dodicesima nella gara vinta a sorpresa dall'eritrea Ghebreneyohannes

Convincente prestazione di Nadia Battocletti nel 17esimo Cross Internazionale di Atapuerca, quarta tappa Gold Standard del World Athletics Cross Country Tour.

L’azzurra, al suo esordio stagionale e non ancora al meglio della condizione in quanto nel pieno della preparazione, ha chiuso con un brillante 12esimo posto sugli 8000 metri del percorso con il crono di 26’21 in una gara ricca di atlete di grande spessore e vinta allo sprint dall’eritrea Rahel Ghebreneyohannes in 25’03.

A completare il podio al secondo posto la keniana Beatrice Chebet in 25’04 con lo stesso tempo della terza, la connazionale Margaret Chelimo favorita della vigilia.

Per Nadia, certamente una grande iniezione di fiducia in vista della rassegna continentale di corsa campestre, programmata a Dublino per il 12 dicembre prossimo, in quanto nella classifica è risultata la prima delle atlete europee partecipanti avendo lasciato alle spalle di 18 secondi, l’atleta di casa, la spagnola Carolina Robles che ha poi preceduto di altri quattro l’irlandese Michelle Finn.