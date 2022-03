Oggi la mezza maratona di Istanbul

Grande attesa per la pluricampionessa del mondo Hellen Obiri

Nella domenica delle tante corse su strada in Italia, tra cui su tutte ricordiamo la Maratona di Roma, è in programma un interessante evento internazionale sulle strade della capitale turca di Istanbul, dove si svolgerà la N Kolay Istanbul Half Marathon, con la presenza di atleti e atlete di primissimo piano, tra cui su tutte la campionessa del mondo di corsa campestre e dei 1500 metri in pista, la keniana Hellen Obiri.

La gara che fa parte del World Athletics Elite Label vedrà anche tra gli uomini specialisti con ottimi personali sulla mezza, tra cui ben quattro scesi sotto la soglia di eccellenza dell’ora, a cominciare dai due connazionali di Obiri, Daniel Mateiko e Rodgers Kwemoi, i cui primati sono distanti soli quattro secondi l’uno dall’altro.