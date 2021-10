Oggi la maratona di Chicago

SPRINTNEWS

Chepngetich e Kipyego guidano il cast dei possibili protagonisti

La campionessa mondiale Ruth Chepngetich e Reuben Kipyego guidano il cast della Bank of America Marathon di Chicago, gara targata World Athletics Elite Platinum Road Race inserita nel circuito Abbott World Marathon Majors. Le migliori statunitensi in gara sono Sarah Hall e Galen Rupp. Dopo Berlino e Londra il caldo autunno delle maratone proseguirà oggi a Chicago in Illinois, chiamata la Windy City. Domani sarà la volta della Boston Marathon, la più antica maratona statunitense. Le previsioni del tempo per la Maratona di Chicago parlano di giornata calda con una temperatura di 21°C. Nell’ultima edizione disputata nell’Ottobre 2019 prima della pandemia, Brigid Kosgei realizzò il primato del mondo con 2h14’04” togliendo 81 secondi al precedente record detenuto dalla britannica Paula Radcliffe.

Nell’edizione di quest’anno Chepngetich e la connazionale Vivian Kiplagat saranno le atlete da seguire. Chepnegtich, che è quarta nelle liste mondiali di sempre nella maratona, salì sulla ribalta nel 2017 con la vittoria alla Stramilano Half Marathon in 1h07’42”. La consacrazione a livello mondiale è coincisa con la stagione 2019 nella quale ha conquistato le vittorie alla Maratona di Dubai in 2h17’08” e ai Mondiali di Doha in 2h32’43” nella grande cappa di caldo umido. Nella gara olimpica di Sapporo si è dovuta ritirare e non vede l’ora di tornare in gara per prendersi la rivincita.