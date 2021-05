Oggi la decima edizione del meeting di Savona

Il primo 100 metri della stagione di Marcell Jacobs

Sarà, veramente, un bel pomeriggio di atletica quello che ci sarà nell’impianto del Centro Sportivo Fontanassa in occasione della decima edizione del meeting di Savona, intitolato alla figura dell’ex tecnico Giulio Ottolia.

Una manifestazione, quella organizzata sin dalla sua creazione da Marco Mura, cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni grazie specialmente alle sfide tra i due grandi velocisti azzurri, Filippo Tortu e Marcell Jacobs che, proprio a Savona, hanno sempre ottenuto dei risultati di elevato spessore tecnico anche per il fatto di poter sempre godere del vento a favore, per la possibilità di invertire il rettilineo di gara in funzione delle condizioni atmosferiche.

Proprio l’ennesima sfida tra i due grandi velocisti italiani avrebbe costituito il piatto forte di tutto l’evento, con grande attesa da parte dei sempre più numerosi appassionati di atletica, perché i 100 metri rappresentano la gara più affascinante di questo sport, e le rivalità agonistiche sono sempre oggetto di massimo interesse.