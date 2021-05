Oggi il meeting internazionale di Castiglione della Pescaia

E a Ostrava il tradizionale Golden Spike con 9 azzurri

Nel panorama dei grandi meeting italiani, con valenza internazionale, un posto di primissimo piano ce l’ha certamente quello di Castiglione della Pescaia (Grosseto), giunto quest’anno alla sua undicesima edizione e che trae linfa vitale dall’ottima organizzazione dell’ex ottocentometrista azzurra Elisabetta Artuso.

Purtroppo la concomitanza con la manifestazione di Continental Tour Gold che si svolgerà a Ostrava, e di cui parleremo in fondo all’articolo, non ha consentito la partecipazione di alcuni atleti che avrebbero potuto essere presenti, ma in ogni caso l’evento sarà onorato dalla partecipazione della sprinter della Costa d’Avorio Marie-Josée Ta Lou che, in carriera, ha vinto due argenti sui 100 e 200 metri ai Mondiali di Londra 2017, il bronzo sui 100 metri a Doha 2019 e si è classificata quarta sui 100 e 200 metri alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.

La sprinter ivoriana disputerà la seconda gara di questa stagione dopo la vittoria al Memorial Giulio Ottolia di Savona in 11”11 con vento a favore di +3.4 m/s. In carriera ha realizzato i primati personali di 10”85 sui 100 metri al meeting di Doha nel 2018 e di 22”08 sui 200m ai Mondiali di Londra 2017.