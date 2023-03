Oggi il decimo anniversario della scomparsa di Pietro Mennea

© Fidal

Pietro Mennea, l’indiscussa icona dell’atletica italiana nella storia mondiale, l’unico vero immortale di questo sport, ci lasciò all’improvviso il primo giorno di primavera di dieci anni fa, il 21 marzo 2013, a causa di un brutto male che l’aveva colpito qualche mese prima ma di cui pochissimi erano a conoscenza al punto che, se qualcuno lo incontrava all’uscita dell’ospedale dove andava a fare le terapie, raccontava che era lì per trovare un parente o un amico. Aveva solo 60 anni, essendo nato il 28 giugno 1952, e tante cose avrebbe ancora voluto fare in una vita vissuta in maniera intensissima, a cominciare dall’ambito sportivo la cui carriera era durata ben 17 anni ad altissimi livelli, ma soprattutto dopo avendo esercitato la professione di avvocato e commercialista, pubblicato numerosi libri, insegnato all’Università, ed essendosi dedicato a tantissime altre attività di ogni genere tra cui nel campo politico, quella di Eurodeputato a Bruxelles dal 1999 al 2004.