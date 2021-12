Oggi gli Europei di Cross a Dublino

Le dichiarazioni dei protagonisti alla vigilia

La massima rassegna continentale di corsa campestre torna questa mattina, dopo un anno di pausa forzata a causa della pandemia, e sarà disputata a Dublino per la seconda volta, dopo l’edizione del 2009, nella storia di questa manifestazione.

Le gare si svolgeranno allo Sport Ireland Campus di Fingal su un percorso diverso rispetto a quello in cui si svolsero quelle dell’edizione di 12 anni fa, con una previsione meteo di temperatura sotto i dieci gradi, molto vento e tanto fango nella pura tradizione dei cross irlandesi.

Saranno tanti i motivi di interesse per la presenza di vari nomi di spicco come il norvegese Jakob Ingebrigtsen, le tedesche Konstanze Klosterhalfen e Alina Reh, i turchi Yasemin Can e Aras Kaya e le stelle dell’atletica italiana Nadia Battocletti e Yeman Crippa.

In gara saranno presenti anche sei campioni europei under 20 di Tallin 2021: l’irlandese Nick Griggs, il danese Joel Ibler Ulleso, lo spagnolo Pol Oriach, la norvegese Ingeborg Ostgard, la finlandese Ilona Mononen e la spagnola Carla Dominguez.