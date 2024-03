Mondiali Indoor: Iapichino nel lungo per completare la festa azzurra

© sprintnews

L’ultima giornata di gare dei mondiali al coperto di Glasgow vivrà certamente dell’onda lunga di quella fantastica di ieri che ha visto la conquista di ben tre medaglie azzurre, due d’argento con il 19enne Mattia Furlani e il 21enne Lorenzo Simonelli, e una di bronzo con la 24enne Zaynab Dosso, a dimostrazione questo delle grandi prospettive dell’atletica italiana e, in serata, un’altra straordinaria 21enne di enorme talento quale Larissa Iapichino cercherà di chiudere il cerchio nel salto in lungo donne, di una spedizione azzurra trionfale, non dimenticando che ci sarà anche un altro azzurro in finale, il 24enne Catalin Tecuceanu, che proverà a giocarsi anima e cuore sugli 800 metri per realizzare l’ennesimo sogno.