Molinarolo in finale nell’asta donne con il personale di 4,65

Questa sera Tamberi nella finale dell'alto uomini

Grandissima prestazione ieri sera della saltatrice azzurra Elisa Molinarolo, che ha trovato la miglior gara della sua attività agonistica nelle qualificazioni dell’asta donne ai campionati mondiali di Budapest, ottenendo il proprio personale con la misura di 4,65 metri superata alla terza prova dopo averlo già battuto con 4,60 al primo tentativo, e conquistando una prestigiosissima e insperata finale a cui avrebbe avuto accesso anche con quest’ultima quota.

Per la 29enne atleta veneta un’enorme soddisfazione a coronamento di una carriera affrontata non senza difficoltà di vario genere, sempre superate con una grinta e una determinazione straordinaria che l’hanno portata infine a questo importantissimo traguardo da lei così commentato: “È la giornata sportiva più bella della mia vita in cui si sono incastrati tutti i pezzi del puzzle. Abbiamo raccolto i frutti del lavoro quotidiano e siamo in finale ai Mondiali. Ci siamo arrivati lavorando in team, con il mio allenatore Marco Chiarello, con tutto il gruppo dell’asta a Padova e con il mio gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Ci abbiamo creduto tutti dal primo istante. Sono salita di 9 centimetri al momento giusto. Ero felice già al 4,60 ma volevo a tutti i costi la finale ed ora mi metto in frigo fino a mercoledì per recuperare le energie. Andrò in pedana con le unghie ma a cuor leggero“.