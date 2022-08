McLaughlin dà spettacolo anche a Székesfehérvár con 51″68 sui 400 H

SPRINTNEWS

Ancora un crono spettacolare di Fraser-Pryce con 10"67 sui 100 metri femminili

La campionessa mondiale, olimpica e detentrice del record iridato dei 400 ostacoli femminili, la statunitense Sydney McLaughlin, ha confermato il suo eccezionale momento di forma vincendo senza problemi, con incredibile scioltezza, la sua prima gara dopo il trionfo ai campionati del mondo, all’Istvan Gyulai Memorial di Szekesfehervar nel crono di 51″68, esattamente un secondo in più rispetto al suo nuovo disumano primato di 50″68 realizzato in occasione della vittoria di Eugene. Alle spalle dell’ostacolista USA, che proprio due giorni fa il 7 agosto ha compiuto 23 anni, si sono piazzate lontanissime le due giamaicane Janieve Russell e Rushell Clayton, rispettivamente in 54″14 e 54″45.

La tappa ungherese del World Athletics Continental Tour Gold meeting ha visto altri cinque campioni del mondo confermare la loro splendida condizione al Bregyo Atletikai Kozpont Center, in una serata in cui sono stati battuti otto record del meeting e in cui il folto pubblico presente sulle tribune ha avuto un assaggio di ciò che potrà accadere ai Campionati del Mondo di Budapest del prossimo anno. Tre giorni dopo aver corso i 100 metri in 10″66 da leader mondiale al meeting della Wanda Diamond League in Slesia, la 10 volte medaglia d’oro mondiale la 35enne Shelly-Ann Fraser-Pryce ha fatto registrare il secondo tempo più veloce dell’anno con un 10″67 da urlo, lasciando nettamente dietro atlete di ottimo livello quali la 19enne statunitense Tamari Davis, seconda in 10″92 e la svizzera Mujinga Kambundji terza in 10″99.