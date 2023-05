Marek e Borga illuminano la prima edizione del Milano Sprint Gala

Filippo Tortu ospite d'onore della bella manifestazione disputata all'Arena Civica di Milano

Eric Marek e Rebecca Borga sono stati i principali protagonisti della prima edizione del Milano Sprint Gala, evento organizzato dalla ASD Sprint Academy Raptors e dedicato alle gare della velocità dai 100 agli 800 metri comprese quelle sugli ostacoli, disputata ieri nella splendida cornice dell’Arena Civica di Milano intitolata dal 2001 al grande giornalista Gianni Brera.

La manifestazione che ha avuto quale ospite d’onore il campione olimpico della staffetta 4×100 Filippo Tortu, il quale ha salutato i tanti suoi tifosi accorsi per vederlo, ha vissuto i suoi momenti tecnicamente più importanti nelle gare dei 100 metri maschili, dove si è imposto Erik Marek con il crono di 10″30, e in quella dei 400 femminili con la vittoria di Rebecca Borga in 52″82 con tempi che rappresentano, per entrambi gli atleti, i loro personali.

Veramente notevole l’impresa del ventenne Marek, velocista dell’Atletica Bergamo Orio Center, approdato all’atletica nel 2022 per integrare i suoi allenamenti nella disciplina del football americano che praticava con i Lions Bergamo da qualche anno, e venuto sorprendentemente alla ribalta questo inverno quando, nel corso dei campionati italiani promesse, praticamente nelle sue prime gare sui 60 metri indoor, ha vinto il titolo con il crono di 6″74 battendo in finale Matteo Melluzzo, che ricordiamo essere atleta della nazionale italiana della 4×100, titolare nella prima uscita di quest’anno a Firenze dove gli azzurri hanno ottenuto un eccellente 38″38.