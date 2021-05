Luminosa Bogliolo terza nella tempesta di Gateshead

Clamoroso successo di Filippo Randazzo nel salto in lungo

Il debutto della Wanda Diamond League 2021, a Gateshead in Gran Bretagna, è stato purtroppo condizionato da condizioni meteorologiche terribili con freddo, pioggia fitta e un vento fortissimo che soffiava contro sul rettilineo principale e che ha, notevolmente, sfavorito gli atleti e le atlete delle gare più veloci.

Per questa complicata situazione atmosferica abbiamo voluto dedicare la copertina alla grande prova di Luminosa Bogliolo, che ha ottenuto un ottimo terzo posto in 13″45 nei 100 ostacoli con un vento contrario di -3.9, battuta solo dalla britannica Cindy Sember (13″28) e dall’ungherese Luca Kozak (13.37), ma lasciandosi alle spalle l’altra quotata britannica Tiffany Porter (13″50).

Ancora meglio, in una serata magica che ricorderà a lungo, è andata al saltatore in lungo Filippo Randazzo, il quale ha potuto beneficiare quantomeno del vento a favore derivante dal fatto che la pedana era dalla parte del rettilineo opposto e, grazie alla nuova regola della finale a tre, nell’ultimo salto della gara ha trovato un balzo di 8.11 che, sia pur ventoso (+2.8), gli ha regalato la vittoria davanti allo spagnolo Eusebio Caceres (8,04) e al giamaicano campione del mondo Tajay Gayle (7.91 nel salto finale, 8.00 in precedenza).