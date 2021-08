L’ultimo salto di Fabrizio Donato

L'addio all'Atletica del grandissimo triplista azzurro

Proprio nei giorni trionfali dell’Atletica Italiana che, sino ad oggi, ha già conquistato ben tre medaglie d’oro nel corso di questa 32esima edizione delle Olimpiadi Moderne, il massimo bottino tra tutti gli sport in campo, arriva la notizia del definitivo abbandono agonistico dell’atleta che aveva regalato ai nostri colori l’ultima medaglia olimpica, quella di bronzo, a una manifestazione a cinque cerchi prima di questa: Fabrizio Donato nel salto triplo a Londra 2012.

Fabrizio, che compirà 45 anni il prossimo 14 agosto, ha annunciato la sua decisione con un video postato sui suoi canali social, e l’emozione per tutti gli appassionati di questo sport è stata inevitabilmente enorme.

Donato è stato per tutti un esempio straordinario, sia in pedana che nella vita quotidiana, punto di riferimento per tanti ragazzi cresciuti al suo fianco nell’atletica.

Giusto per ricordare alcune delle sue straordinarie prestazioni, oltre alla medaglia olimpica di Londra 2012, il titolo europeo outdoor dello stesso anno a Helsinki, il titolo europeo indoor a Torino 2009 (con l’argento colto due anni dopo a Parigi, e nel 2017 a Belgrado), le 47 maglie azzurre, i 23 titoli italiani assoluti tra indoor e outdoor, i record italiani assoluti outdoor (17,60, colto nella indimenticabile serata della Notturna di Milano 2000) e indoor (17,73, coinciso con l’argento europeo, quando costrinse il francese Tamgho al record del mondo per batterlo).