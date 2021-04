L’incredibile caso di Mariko Yugeta

Un'eccezionale maratoneta di 62 anni

Mariko Yugeta è una sportiva giapponese che compirà il prossimo 13 maggio, tra meno di un mese, 63 anni ma, a dispetto del fatto che venga considerata un’atleta master F60, categoria dai 60 ai 64 anni, ottiene delle prestazioni cronometriche strabilianti che le permettono di competere in importanti maratone.

Mariko, pochi giorni fa, ha realizzato l’ennesimo record mondiale della sua categoria, sui 42,195 chilometri, con 2h52’01, un crono che le permetterebbe di competere in un campionato italiano assoluto, senza minimamente sfigurare, ma oltretutto, in contrasto con la regola fisiologica per cui uno/a specialista di maratone non dovrebbe correrne più di tre/quattro all’anno, lei dall’inizio del 2021 ne ha già concluse tre, tutte sotto le 2 ore e 55 minuti, limite molto significativo per una donna.

Veramente una grande impresa atletica che non è certo il risultato di semplice passione tradotta in attività fisica, ma il frutto di varie componenti che traggono anche origine da una forza interiore fuori dal comune.