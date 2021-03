Leonardo Fabbri più forte anche del Covid

Dopo aver sconfitto il virus Fabbrino pronto per la sfida europea

Leonardo Fabbri, per gli amici Fabbrino, è certamente uno degli atleti italiani più attesi nei prossimi campionati europei indoor di atletica che inizieranno domani sera a Torun, in Polonia.

L’atleta azzurro, specialista nel getto del peso, dopo un 2020 straordinario in cui è arrivato a lanciare sino a 21,99 metri nel corso di Campionati Italiani di Padova, aveva pianificato una preparazione invernale per giungere al meglio all’appuntamento continentale al coperto.

Dopo un primo periodo di allenamento in terra siciliana, a Siracusa, non ha resistito alla tentazione di tornare ad allenarsi in Sudafrica, come all’inizio del 2020, ma purtroppo è stato colpito, sia pur in maniera lieve, dal virus del Covid.

Gli atleti che praticano tale disciplina sono tutti molto forti, oltre che agili, ed inevitabilmente le conseguenze di tale contagio sono state, per Leo, un indebolimento generale che ne ha condizionato almeno tre settimane di preparazione.

Se la programmazione agonistica prevedeva, quindi, il ritorno in Italia verso la fine di gennaio e la partecipazione a una serie di meeting internazionali che lo avrebbero certamente portato nella forma migliore, tutto è slittato nel tempo per cui il debutto effettivo in gara è stato il 17 febbraio, proprio a Torun, in una prova di World Indoor Tour, e poi solo altre due gare tra cui addirittura, oltre agli italiani assoluti, una regionale master che gli permettesse di provare ancora gli ultimi dettagli tecnici.