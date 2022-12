Le votazioni per gli Oscar dell’atletica italiana

© Fidal/Colombo

E’ cominciata ieri un’interessante iniziativa lanciata dalla Federazione Italiana di Atletica tendente ad assegnare i titoli di migliori atleti azzurri dell’anno in determinate categorie tra cui le principali sono quelle degli assoluti, uomini e donne, e degli under 20 sempre per entrambi i sessi. Saranno in pratica gli Awards dell’atletica italiana, sulla falsariga di quelli mondiali che all’inizio di questo mese sono stati consegnati da World Athletics nella cerimonia svoltasi nel Principato di Monaco, con una procedura di votazione più veloce che durerà 6 giorni, sino a mercoledì 28 dicembre, in cui tutti gli appassionati di questo sport potranno esprimere le loro preferenze per una serie di candidati, attraverso un like sulle piattaforme social di Facebook e Instagram di Atletica Italiana. Ai fini dell’assegnazione del prestigioso riconoscimento, il conteggio dei voti sui singoli profili dei candidati, che si possono trovare sulle due pagine social citate, varranno per un terzo, mentre gli altri due terzi saranno determinati dalle preferenze di una serie di esperti scelti tra giornalisti e testate sportive tra cui anche la nostra, che ha già espresso le proprie scelte.