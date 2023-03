Le sfide maschili degli Europei al coperto di Istanbul

© Giancarlo Colombo

Inizia domani sera alle 19 ora locale, le 17 italiane, la 37esima edizione dei campionati europei indoor ad Istanbul, che vedranno in ambito maschile la presenza di ben cinque campioni olimpici di Tokyo 2021 a cominciare dall’azzurro su cui si ripongono le maggiori speranze di successo sui 60 metri, Marcell Jacobs, poi i norvegesi Karsten Warhol e Jakob Ingebrigtsen, rispettivamente nei 400 il primo e nei 1500 e 3000 metri il secondo, il greco Miltiadis Tentoglou nel salto in lungo e il portoghese Pedro Pablo Pichardo nel triplo, tutti campioni uscenti delle loro specialità ad eccezione di Warholm che vinse però nell’evento continentale di Glasgow 2019. Gli altri campioni in carica presenti saranno lo spagnolo Oscar Husillos nei 400 metri, il ceco Tomas Stanek nel getto del peso e il francese Kevin Mayer nell’eptathlon. Iniziando la nostra breve analisi proprio dalla gara più veloce in pista, tutti gli occhi saranno naturalmente sul campione uscente oltre che primatista europeo dei 60 metri, Jacobs, che torna alla rassegna continentale indoor dove iniziò l’irresistibile poker comprendente anche l’oro olimpico in Giappone, l’oro mondiale indoor a Belgrado e l’oro europeo a Monaco.