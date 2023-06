Le protagoniste attese del Golden Gala 2023

SPRINTNEWS

Straordinarie specialiste nelle otto gare previste con 9 azzurre impegnate in sei di queste

Domani sera 2 giugno, nella cornice non abituale anche se già sperimentata due anni fa dello Stadio Ridolfi di Firenze, si svolgerà la 43esima edizione del Golden Gala, il principale meeting internazionale italiano, che vide il suo esordio il 5 agosto 1980 per poi diventare dal 2010 una tappa del circuito della Diamond League ed essere, dal 2013, intitolato alla leggenda dell’atletica azzurra Pietro Mennea. Tantissimi i grandi protagonisti e protagoniste che si esibiranno quest’anno, nelle 15 gare in programma, davanti a un pubblico molto numeroso essendo stato annunciato il tutto esaurito e, iniziando dalle donne, nei 100 metri potremo vedere sui blocchi a pochi giorni dalla sua esibizione nel Meeting di Savona, dove si è cimentata sul mezzo giro di pista, la britannica Dina Asher-Smith, una volta campionessa mondiale e quattro volte europea, che due anni fa proprio a Firenze vinse i 200 metri in 22″06.

Tra le sue principali avversarie di domani sera la velocissima ivoriana e primatista d’Africa Marie-Josée Ta Lou, anche lei come Asher-Smith vincitrice di un Golden Gala nei 200 metri cinque anni fa, la velocista tedesca Gina Luckenkemper, campionessa europea in carica a Monaco di Baviera la scorsa estate, la velocista bianca statunitense Abby Steiner, che ha conquistato due titoli iridati ai mondiali di Eugene in entrambe le staffette, e le sue connazionali Jenna Prandini, Aleia Hobbs, Gabby Thomas, bronzo olimpico dei 200 metri e argento con la staffetta, oltre che Morolake Akinosun, oro con la staffetta 4×100 della sua nazione alle olimpiadi di Rio 2016 e ai mondiali di Londra 2017. Ricordando che l’azzurra Zaynab Dosso, che avrebbe dovuto essere tra le partecipanti, ha dovuto rinunciare a seguito del risentimento muscolare accusato nel corso del riscaldamento per la gara di Savona, va evidenziato come il record del meeting sia di quelli destinati a restare per anni, un duplice 10″75 firmato per prima da Marion Jones nell’edizione 1998, ed eguagliato poi dalla giamaicana Kerron Stewart nel 2009.