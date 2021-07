Le prospettive degli azzurri: le corse di mezzofondo

8 tra atleti e atlete impegnati in 6 gare

Saranno 4 uomini e 4 donne a rappresentare l’Italia, nelle gare di mezzofondo del programma olimpico di Atletica che inizierà venerdì 30 luglio, alle ore 2,00 italiane le 9,00 giapponesi, con le batterie dei 3000 siepi maschili che vedranno impegnati ben tre azzurri: Ahmed Abdelwahed, Osama e Ala Zoghlami.

Il personaggio copertina di questo settore, in ogni caso, è certamente il pluriprimatista italiano Yeman Crippa che gareggerà sia sui 10000 nella finale diretta di dopodomani, che sui 5000.

Certamente non semplice quel che attende il fortissimo atleta azzurro specie a guardare le due graduatorie mondiali dell’anno, in una delle quali Yeman non c’è proprio, non avendo mai corso nel 2021 la più lunga delle due distanze.

Il punto è che, insieme ai 100 metri, queste due specialità del mezzofondo sono le più praticate di tutto il panorama mondiale con la ovvia conseguenza di una enorme concorrenza che arriva specialmente dai paesi africani, ma non solo, se si pensa che il leader stagionale dei 10000 è il norvegese Jakob Ingebrigtsen.

Difficile, quindi, fare delle previsioni, o anche avere delle particolari aspettative dal talento azzurro che cercherà, sicuramente, di avvicinare il più possibile i suoi personali, che sono anche i record nazionali, di ottenere la finale dei 5000 che prevedono due turni, per poi provare ad ottenere il miglior piazzamento possibile nelle due sfide decisive.