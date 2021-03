Le principali sfide maschili degli Euroindoor

Grandi protagonisti maschili per la rassegna continentale al coperto

Domani alle 19, dopo una breve cerimonia di inaugurazione, inizieranno i 36esimi campionati europei al coperto di atletica leggera, con una prima serata comprendente cinque gare di qualificazione per le finali: il salto in alto e il salto in lungo maschile, il getto del peso femminile con, a seguire, le batterie dei 3000 metri femminili e 1500 maschili.

Dopo aver presentato ieri le maggiori protagoniste delle gare femminili, nell’Arena Sports Hall di Torun, vediamo i principali interpreti maschili che vantano un tasso tecnico di estremo interesse internazionale, con particolare riferimento a colui che, dall’anno scorso, rappresenta l’icona dell’Atletica Mondiale, il fenomenale saltatore con l’asta Armand Duplantis, primatista del mondo sia indoor che outdoor della specialità.

Vediamo allora tutte le principali sfide, in alcune delle quali abbiamo grandi aspettative per i nostri atleti.