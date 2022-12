Le principali sfide femminili degli Eurocross di Torino

La presentazione anche della staffetta mista

Mancano solo 48 ore alla mattinata di domenica 11 dicembre quando, nello splendido scenario del Parco la Mandria di Venaria Reale in provincia di Torino, si disputerà la 28esima edizione dei Campionati Europei di corsa campestre con una previsione meteo che ancora sembra promettere una giornata di sole, pur con temperature abbastanza rigide e qualche nuvola passeggera.

Dopo aver già presentato i principali protagonisti delle gara maschili, vediamo ora iniziando dalle assolute, quali saranno le atlete maggiormente candidate al successo finale da contendersi su un percorso di 8 km, due in meno rispetto agli uomini, con una sfida che sembra ristretta a tre nomi di altissima valenza internazionale, anche in pista, quali la norvegese Karoline Bjerkeli Grøvdal, la tedesca Konstanze Klosterhalfen e la turca Yasemin Can.