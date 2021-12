Le immagini della festa dell’Atletica Italiana

L’anno meraviglioso e indimenticabile dell’Atletica Italiana è stato festeggiato ieri, intorno a mezzogiorno, in una sala del MAXXI il museo nazionale delle arti del XXI secolo, luogo ideale per festeggiare coloro che, nel loro ambito agonistico, si sono dimostrati degli autentici artisti.

Un 2021 straordinario che ha regalato successi a ripetizione, non solo nel contesto delle Olimpiadi, e che ha totalmente modificato l’interesse per questo sport, sia da parte dei tifosi che da quello dei giovani e giovanissimi che, mai come in questo periodo, stanno iniziando a praticare le tantissime discipline dell’atletica.

Nella solenne cerimonia, denominata Atletica Italiana Awards, sono stati premiati tutti i protagonisti della magica stagione alla presenza di rappresentanti delle più importanti istituzioni sportive italiane, a cominciare dalla sottosegretaria allo sport, l’ex schermitrice Valentina Vezzali, che ha premiato Massimo Stano, re della marcia 20 km ai Giochi Olimpici.

Sempre per la marcia, con anche il giusto plauso al tecnico Patrizio Parcesepe doppio oro olimpico da coach, grande festa per la regina della 20 km Antonella Palmisano che è stata premiata dal Presidente del CONI Giovanni Malagò.