La Torre lancia gli azzurri verso un grande Eurocross

Saranno 39 gli azzurri dell’atletica in procinto di affrontare i Campionati Europei di corsa campestre, che si disputeranno domani 11 dicembre al Parco la Mandria di Venaria Reale, alle porte di Torino, in quella che sarà la 28esima edizione dell’evento, la quarta organizzata sul suolo nazionale. Tra i partecipanti le maggiori speranze sono riposte su i due che sono saliti più volte sul podio individuale nelle passate stagioni, Yeman Crippa che si presenta per la decima volta a questo evento, forte del suo argento tra gli assoluti nel 2019, ma anche di due ori tra gli under 20 e due bronzi tra gli under 23, e Nadia Battocletti capace di salire sul gradino più alto del podio in tre occasioni consecutive, due nella gara under 20 e una in quella under 23 dell’anno scorso a Dublino, quando vinse anche l’oro con la squadra.