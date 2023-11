La squadra azzurra per gli Eurocross di Bruxelles

Marta Zenoni torna in nazionale nella staffetta mista

La formazione italiana che parteciperà Europei di corsa campestre, in programma a Bruxelles domenica 10 dicembre, è stata comunicata ieri dal direttore tecnico Antonio La Torre che ha annunciato i nomi dei 42 atleti, di cui 21 uomini e 21 donne, con sette squadre al completo, tra cui la staffetta mista che ha trionfato nella scorsa edizione disputata in Piemonte a Venaria Reale.

I nomi dei principali convocati sono quelli di Nadia Battocletti e Yeman Crippa, con quest’ultimo che agli Eurocross ha vinto la medaglia d’argento a Lisbona 2019 ed è stato quarto nel 2022 a Torino, mentre la mezzofondista può vantare quattro successi consecutivi nelle categorie under 20 e under 23, e nell’evento belga sarà in gara per la prima volta nella categoria assoluta.

Tra gli altri selezionati spicca il nome del primatista italiano di maratona Iliass Aouani, ma anche specialisti come Anna Arnaudo e Pasquale Selvarolo, e tre campioni europei in carica della staffetta quali Pietro Arese, Gaia Sabbatini e Yassin Bouih, quest’ultimo impegnato però nella gara lunga, mentre va evidenziato il grande ritorno in nazionale quale titolare della staffetta mista 4×1500 metri di Marta Zenoni, rientrata in gara con un brillante successo domenica scorsa dopo l’intervento di metà febbraio ai due tendini di Achille.