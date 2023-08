La rabbia di Tortu per la 4×100 alla ricerca della finale mondiale

Questa sera a Budapest impegnata anche la staffetta veloce femminile

Sarà una serata particolare per Filippo Tortu, campione olimpico a Tokyo nel 2021 con la staffetta 4×100, che questa sera nella settima giornata dei campionati del mondo di Budapest proverà a reagire prontamente alla delusione patita due giorni fa per l’inaspettata eliminazione nelle batterie dei 200 metri, gara dove l’anno scorso aveva sfiorato per pochi millesimi una finale che rappresentava il suo obiettivo stagionale e che, visti oltretutto i risultati di ieri nelle semifinali, sarebbe potuta essere ampiamente alla sua portata in quanto l’ultimo crono utile per accedervi è stato il 20″21 del liberiano Joseph Fanbulleh.