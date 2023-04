La nuova sfida di Giuseppe Gibilisco per l’Atletica

L'ex campione del mondo impegnato in prima persona per la realizzazione di un importante impianto sportivo

Giuseppe Gibilisco è certamente un personaggio sportivo molto conosciuto, soprattutto per essere stato l'ultimo italiano ad avere conquistato un titolo mondiale di atletica in pista, nella sua disciplina del salto con l'asta a Parigi 2003, ma anche per essersi successivamente cimentato nel bob a 4, e poi diventato un brillante tecnico sempre nell'asta, seguendo il miglior specialista dell'attuale panorama nazionale, Claudio Stecchi.

A 44 anni compiuti da pochi mesi, il 5 gennaio scorso, Gibilisco è impegnato su tanti fronti con l’atletica sempre nella testa e nel cuore per cui, quando all’amore per il suo sport preferito si aggiunge quello per la sua Sicilia, e in particolare per la sua città di Siracusa, il mix diventa esplosivo e nulla può ostacolare i suoi progetti per cui è pronto a lottare con ogni più residua energia.

Alcuni mesi fa, Giuseppe, ha avuto l’ennesima grande soddisfazione della sua vita, rappresentata dal fatto di vedere realizzato un suo sogno personale in cui credeva da anni, quello della costruzione un nuovo impianto indoor di atletica a Siracusa, che fosse una struttura polivalente in grado di ampliare l’offerta del campo scuola Pippo Di Natale, già sede degli stage di allenamento di diversi atleti azzurri, specie nel periodo invernale.

Tutto questo sarebbe stato possibile in virtù dell’utilizzo dei fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, messi a disposizione del Dipartimento per lo Sport della suo comune, con la possibilità quindi di creare una struttura in uno spazio adiacente alla pista outdoor, dove poter svolgere gare al coperto e sedute d’allenamento, con all’interno un rettilineo di circa 90 metri per gli sprinter, ma anche ampi spazi per le pedane dei salti, tra cui ovviamente l’asta, oltre alle aree dedicate ai lanci, alla palestra e alla ginnastica artistica.

Un bellissimo progetto nato con l’intento di regalare una grande opportunità di sport per tutti, annunciato ufficialmente a settembre dell’anno scorso con il pieno supporto dell’amministrazione comunale, che sembra però stia subendo dei rallentamenti per problemi legati a un vincolo architettonico inserito in un documento redatto, nel 1951, dal grande archeologo Luigi Bernabò Brea.