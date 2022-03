La nuova giovinezza agonistica di Jarret Eaton

Il 32 ostacolista statunitense sul podio mondiale dopo essere stato vicino al ritiro nel 2020

Proseguendo l’analisi delle più significative prestazioni individuali dei recenti mondiali al coperto di Belgrado, va evidenziata anche quella di Jarret Eaton, specialista statunitense delle corse veloci ad ostacoli il quale, pur non avendo vinto il titolo, ha ottenuto una prestigiosa medaglia di bronzo sui 60 H in un momento chiave della sua carriera.

Jarret infatti aveva deciso nel 2020 a quasi 31 anni, essendo lui nato il 24 giugno 1989, di ritirarsi a fine stagione ma, l’esplosione della pandemia mondiale, ha fatto si che l’atleta ritrovasse quelle motivazioni che evidentemente gli erano venute a mancare e decidesse di proseguire, perché non voleva che tutto finisse prima ancora di quanto si era prefissato, e quell’anno sarebbe stato per lui impossibile allenarsi e gareggiare normalmente.

Nel 2021, poi, una positiva stagione al coperto e un buon piazzamento ai trials statunitensi olimpici sui 110 ostacoli, dove pur non riuscendo ad ottenere uno dei tre posti per le Olimpiadi in quanto chiuso dal super fenomeno Grant Holloway, ma anche da due eccezionali specialisti quali Devon Allen e Daniel Roberts, ha deciso di proseguire ancora e concentrarsi sulla stagione invernale del 2022, per cercare di conquistare un altro podio a Belgrado, come fece nei precedenti campionati iridati di Birmingham 2018 quando ottenne la medaglia d’argento.