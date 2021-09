La grande festa di Ajla Del Ponte a Bellinzona

SPRINTNEWS

Tanti azzurri in gara questa sera in un Galà dei Castelli stellare

Si preannuncia un Galà dei Castelli degno della Diamond League l’edizione numero undici del meeting di Bellinzona, che andrà in scena questa sera sulla pista dello Stadio Comunale nell’ambito di una prova Silver del World Athletics Continental Tour. All’ombra dei castelli medievali della bella città svizzera (patrimonio dell’Unesco) saranno in gara 42 atleti che hanno partecipato alle finali della Wanda Diamond League al Letzigrund di Zurigo e cinque vincitori del meeting di Bruxelles. Il cast allestito per l’edizione 2021 del meeting ticinese è il frutto dell’eccellente lavoro del comitato organizzatore guidato dal Presidente Alessandro Lafranchi, con Enrico Cariboni quale responsabile tecnico e Beat Magyar come responsabile per l’ingaggio degli atleti.

La stella assoluta del Galà sarà la giamaicana Shelly Ann Fraser Pryce che, proprio in Svizzera, ha realizzato il terzo miglior tempo della storia sui 100 metri femminili con 10”60 al meeting Athletissima di Losanna dello scorso 26 Agosto. La velocista soprannominata “the Pocket Rocket” torna a Bellinzona per la terza volta dopo il primo posto nel 2014 in 11”21 e il secondo posto nel 2018 in 11”15. A Tokyo la caraibica ha vinto l’argento sui 100 metri in 10”74 e l’oro nella 4×100 in 41”02 portando a otto il numero di medaglie vinte in carriera (tre ori, quattro argenti e un bronzo). Il palmares della giamaicana comprende anche nove ori mondiali.