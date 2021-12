Kwizera a Venta de Banos per un’altra vittoria

SPRINTNEWS

Tra le donne i favori del pronostico per Eva Cherono

Rodrigue Kwizera sarà la principale attrazione agonistica del Cross Internacional de Venta de Banos, in Spagna, settima tappa Gold di questa stagione del World Athletics Cross Country Tour, che si terrà domani 19 dicembre. Il 22enne atleta burundese sta vivendo un eccezionale periodo di forma in questa fase delle corse campestri internazionali, avendo vinto sinora tre gare in totale, di cui una del circuito Bronze, ed essendosi classificato secondo in un’altra occasione anche se poi, in realtà, dopo il successo della tappa di Alcobendas è stato squalificato per un problema regolamentare legato alla maglia indossata in gara.

L’atleta ha rifinito la preparazione in vista dell’evento, nella città spagnola di Castellon, insieme al connazionale e compagno di allenamento Thierry Ndikumwenayo, anche lui uno dei favoriti per la gara che si svolgerà su un percorso di 10.575 metri. Tra gli avversari più ostici per Kwizera ci sarà anche l’ugandese Albert Chemutai, 22enne specialista dei 3000 siepi con un personale di 8’12″29, che vanta un 12esimo posto negli ultimi campionati del mondo di corsa campestre del 2019 e che, sempre in quell’anno, dominò proprio nel Cross internazionale di Venta de Banos, rifilando al secondo classificato, l’etiope Getnet Wale, un distacco di ben 48 secondi.