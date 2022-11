Knighton lanciato verso la conferma di stella emergente mondiale

Lo straordinario diciottenne velocista statunitense Erriyon Knighton, che era stato nominato vincitore del premio Rising Star maschile nel 2021, quello assegnato da World Athletics all’atleta under 20 maggiormente distintosi nel corso di una stagione agonistica mondiale, è nuovamente in lizza per il titolo 2022 grazie ai suoi risultati e, in considerazione della sua giovanissima età, è assolutamente presumibile che anche l’anno prossimo il fenomenale sprinter farà ancora parte della cinquina dei pretendenti al titolo.

Ma intanto c’è da riconquistare l’awards giovanile del 2022 che verrà assegnato all’inizio di dicembre e l’impresa sembra molto possibile in quanto, dopo il quarto posto nella finale olimpica dei 200 metri a Tokyo, Knighton ha fatto di meglio ai campionati mondiali di atletica leggera a Eugene in Oregon, ottenendo il bronzo dietro a Noah Lyles e Kenny Bednarek su un podio tutto degli Stati Uniti.

Eccellenti anche le prestazioni cronometriche realizzate da Erriyon, che ricordiamo tra l’altro essere diventato il più giovane vincitore di una medaglia nello sprint individuale nella storia dei campionati iridati di atletica, con il suo connazionale Lyles ad essere stato l’unico atleta ad andare più veloce di lui durante la stagione all’aperto.