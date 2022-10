Kandie e Klosterhalfen vittoriosi nella mezza maratona di Valencia

L'azzurro Pietro Riva undicesimo con il personale di 1h00'30

Il keniano Kibiwott Kandie, medaglia d’argento mondiale nei campionati di mezza maratona disputati a Gdynia in Polonia nel 2020, e la tedesca Konstanze Klosterhalfen si sono aggiudicati la vittoria nelle gare maschili e femminili della Half Marathon de Valencia Trinidad Alfonso EDP, gara su strada del World Athletics Elite Label disputata ieri mattina nella città spagnola.

Kandie, che proprio a Valencia nel 2020 aveva ottenuto il record del mondo sui 21,097 km con il crono di 57’32 poi superato il 19 luglio di quest’anno per un solo centesimo, dall’ugandese Jacob Kiplimo, ha chiuso di fatto la gara al 14esimo chilometro per finire in grande spinta in 58’10, mentre invece l’esordiente sulla distanza Klosterhalfen ha operato l’allungo decisivo solo nell’ultimo chilometro, andando a vincere in 1h05’41.