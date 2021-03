JuVaughn Harrison il nuovo fenomeno

SPRINTNEWS

Sensazionali prestazioni nel giro di due ore nel salto in alto e nel lungo

Le Finali NCAA sono il momento clou della stagione universitaria statunitense. Come ogni anno sono state realizzate prestazioni straordinarie: in questa manifestazione i risultati spesso sono migliori rispetto a quelli dei Campionati del mondo e degli Europei Indoor. La città di Fayetteville in Arkansas ha ospitato l’edizione 2021 della massima rassegna universitaria. Tra i nomi di spicco sono saliti sulla ribalta nella manifestazione disputata al Randal Tyson Center i saltatori JuVaughn Harrison e Tara Davis, l’astista KC Lightfoot, il quattrocentista Noah Williams, i velocisti Matthew Boling e Micah Williams e, per gli appassionati, vediamo nel dettaglio quanto accaduto.

JuVaughn Harrison ha realizzato una straordinaria doppietta vincendo due titoli NCAA nel salto in lungo con 8.45m (migliore prestazione mondiale dell’anno) e nel salto in alto con 2.30m (primato personale migliorato di due centimetri). Harrison è il primo atleta della storia a saltare 2.30m nell’alto e più di 8.40m nel lungo. Soltanto due ore dopo aver vinto il salto in alto lo statunitense ha realizzato la migliore prestazione mondiale dell’anno nel salto in lungo a livello indoor dal 2018, quando Juan Miguel Echevarria vinse il titolo mondiale al coperto a Birmingham con 8.46m.