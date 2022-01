Jeruto trionfa a Valencia sui 10 km

Tra gli uomini successo di Ebenyo

Norah Jeruto ha vinto al suo quarto tentativo la Valencia Ibercaja, prestigiosa corsa sui 10 km in strada che si disputa ad ogni inizio d’anno in Spagna, dopo aver ottenuto il podio nelle sue tre precedenti esperienze.

La 26enne keniota, grande specialista dei 3000 siepi in pista, in cui l’anno scorso ha realizzato la terza prestazione mondiale di tutti i tempi con il fantastico crono di 8’53″65, ha confermato il suo ruolo di favorita e dominato la gara sin dall’inizio, anche se non è riuscita nell’impresa di attaccare il record del mondo sulla distanza in gara mista, poiché non vi è stato un clima ideale e, soprattutto, nella seconda parte del percorso ha soffiato un forte vento contrario.

La competizione, che prevedeva la presenza di due lepri maschi, Mourad El Bannouri e Luis Agustin, si è aperta a un ritmo costante di 3’03/3’04, con un quintetto di testa composto da Jeruto, la sua compagna keniana Gladys Chepkurui, la debuttante etiope Anchinalu Dessie Genaneh, la campionessa europea di cross, la norvegese Grovdal, e la svedese Meraf Bahta, medaglia d’argento sempre di corsa campestre a Dublino.