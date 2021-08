Jepchirchir trionfa nella maratona olimpica femminile

Nella prossima notte italiana tre azzurri impegnati in quella maschile

Nella maratona ai Giochi olimpici, doppietta per le donne del Kenya con la vittoria, sulle strade di Sapporo di Peres Jepchirchir che ottiene il crono di 2h27’20 in condizioni climatiche ancora una volta difficili, a causa del caldo umido: temperatura intorno ai 30 gradi nonostante l’anticipo di un’ora nella partenza.

A un paio di chilometri dal traguardo, la 27enne sferra l’azione risolutiva dopo una gara condotta con spirito da gregaria, prendendo i rifornimenti anche per le compagne di squadra.

La Jepchirchir è anche la campionessa mondiale in carica di mezza maratona, quando ha bissato il titolo di quattro anni prima e stabilito il record del mondo in gare solo femminili ed è la quinta di sempre in maratona, la cui primatista, la connazionale Brigid Kosgei, grande favorita della vigilia, si è dovuta arrendere alla progressione devastante della sua connazionale negli ultimi tre chilometri, con un tempo finale per lei di 2h27’36.

Anche nella scorsa edizione a Rio c’era stato un successo keniano, il primo della storia al femminile, con Jemima Sumgong.

L’azzurra Giovanna Epis chiude trentaduesima, una gara onorevole, in 2h35’09.