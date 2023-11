Jebitok e Kwemoi trionfano a Siviglia

La quarta gara Gold del circuito World Athletics Cross Country Tour

Edinah Jebitok e Ronald Kwemoi hanno centrato la doppietta keniana al Cross Italica di Siviglia, quarta tappa Gold del circuito World Athletics Cross Country Tour, disputata sul percorso di Santiponce nella periferia di Siviglia in un pomeriggio di sole, con la favorita femminile della vigilia, Beatrice Chebet, che ha dovuto rinunciare alla gara per un attacco influenzale subito alla vigilia.

Nella competizione riservata alle donne un gruppo di testa guidato dalla specialista dei 1500 metri Jebitok, da Winnie Jemutai, dalla campionessa mondiale under 20 Senayet Getachew, dall’altra etiope Wede Kefale e dall’ugandese Annet Chelangat, è partito ad un ritmo molto sostenuto nelle fasi iniziali della gara, mentre le britanniche Amelia Quirk, Kate Axford e Phoebe Barker erano nel gruppo delle inseguitrici comprendente anche le spagnole Maria Forero, campionessa europea under 20 a Venaria Reale 2022, e Carolina Robles.

Jebitok ha lanciato il primo attacco staccando le avversarie all’inizio del secondo giro e ha costruito un vantaggio di nove secondi su Getachew e di nove secondi su Jemutai, con la prima che ha però recuperato il distacco nei confronti di Jebitok a metà gara, così che la keniana e l’etiope hanno corso insieme in testa con Kefale e Chelangat alcuni metri più indietro nel gruppetto delle inseguitrici, mentre Forero e Quirk erano in lotta per il miglior piazzamento tra le atlete europee in sesta e settima posizione.