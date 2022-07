Jacobs e la maledizione dell’Hayward Field di Eugene

© Fidal/Colombo

Per usare un eufemismo potrei dire che non c’è proprio feeling tra Marcell Jacobs, campione olimpico di Tokyo sui 100 metri, e il mitico impianto sportivo di Hayward Field, costruito nel 1919 a Eugene come sede della squadra di football americano dell’Università dell’Oregon, e intitolato a Bill Hayward capo allenatore del dipartimento di atletica leggera dell’Università stessa dal 1904 al 1947. In realtà la pista di atletica venne costruita solo nel 1921, con sei corsie per la squadra di atletica leggera Oregon Ducks Track & Field e, successivamente, nel corso degli anni dopo che l’Oregon Ducks Football si trasferì nel 1967 in un altro complesso sportivo, l’Hayward Field divenne uno stadio solo per l’atletica con varie altre ristrutturazioni, di cui l’ultima nel 2019 in preparazione dei campionati del mondo di questi giorni, che l’hanno fatto diventare il vero tempio dell’atletica mondiale, con l’organizzazione di tanti campionati statunitensi NCAA e assoluti, ma anche della più prestigiosa tappa internazionale di Diamond League, il Prefontaine Classic dedicato al mitico mezzofondista statunitense Steve Prefontaine, alunno dell’Università dell’Oregon, tragicamente scomparso per un incidente di auto a 24 anni nel 1975 proprio a Eugene.