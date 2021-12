Il World Athletics Indoor Tour 2022

Mentre è in pieno svolgimento l’interessante stagione delle corse campestri, e domani ci sarà l’importante appuntamento degli Eurocross a Dublino, oltre che quella delle maratone autunnali, prende corpo il 2022 in pista a cominciare naturalmente dalle gare indoor che vivranno la loro massima espressione, dal 18 al 20 marzo, con i Campionati del Mondo che si disputeranno nella Stark Arena di Belgrado, in Serbia. Nelle otto settimane precedenti a tale manifestazione vi saranno tantissimi meeting internazionali, i principali dei quali faranno parte del World Athletics Indoor Tour, il cui calendario ufficiale è stato diramato ieri dalla massima federazione mondiale, che comprenderà 38 eventi sparsi in 14 nazioni tra Europa, Nord America e Asia. Sarà la settima stagione di questo prestigioso circuito e sarà divisa in 7 incontri di livello Gold, 14 Silver e 17 Bronze, la cui differenza sarà data dal montepremi generale previsto per ogni singolo evento, che porterà naturalmente gli atleti più prestigiosi a partecipare ai meeting di maggior livello, ma anche la partecipazione agli altri è molto importante per l’acquisizione dei punti che permetteranno di salire nello speciale ranking di World Athletics che da l’accesso ai due Campionati del Mondo del 2022, indoor e outdoor, in alternativa al raggiungimento dei minimi richiesti. Il primo evento Gold sarà quello dell’Indoor Meeting Karlsruhe del 28 gennaio e sono già stati annunciati fenomeni del calibro di Armand Duplantis, campione olimpico e primatista del mondo nel salto con l’asta, che gareggerà anche al Müller Indoor Grand Prix di Birmingham il 19 febbraio insieme alla medaglia d’argento olimpica degli 800 metri, la britannica Keely Hodgkinson.