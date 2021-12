Il vento gelido rallenta i maratoneti a Valencia

La gara spagnola non ha regalato i soliti straordinari risultati cronometrici

Lawrence Cherono e Nancy Jelagat hanno firmato la doppietta del Kenya alla Valencia Trinidad Alfonso Marathon in una mattinata baciata dal sole ma spazzata da un vento freddo che ha condizionato i tempi. Sono mancati i super crono finali dell’anno scorso quando si impose Evans Chebet in 2h03’00, anche se la maratona spagnola si è confermata come una delle più veloci del mondo con sette atleti al di sotto delle 2h06’, sedici in meno di 2h08’ e ventiquattro in meno di 2h10’ nella gara maschile.

Cherono si è confermato su grandissimi livelli vincendo per quattro secondi in 2h05’12 al termine di un arrivo allo sprint con l’etiope Chalo Deso e la notizia non sorprende in quanto, nella sua carriera, ha collezionato 15 podi su diciotto maratone disputate.