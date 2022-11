Il ritorno di Faniel nel J Medical Cross del Parco la Mandria

Anche il primatista italiano della maratona impegnato nell'evento test per gli EuroCross

Si arricchisce ulteriormente di contenuti tecnici la manifestazione di domenica prossima 20 novembre, il J Medical Cross, dove nello splendido scenario del Parco la Mandria quasi tutti i migliori specialisti del cross italiano si sfideranno per conquistare un posto nella squadra azzurra che parteciperà poi, l’11 dicembre, ai Campionati Europei di corsa campestre in programma nello stesso splendido contesto storico e naturalistico su un percorso che sarà, di dieci chilometri per gli uomini e otto per le donne, per quanto riguarda il cross classico, mentre invece di 2000 metri per quello corto.

E’ stata infatti annunciata ieri la presenza di Eyob Faniel, primatista italiano della maratona, che ritorna a gareggiare dopo un periodo sfortunato che lo ha costretto a saltare l’importante appuntamento nella maratona degli Europei di Monaco di Baviera, programmata dall’azzurro come obiettivo primario della stagione.