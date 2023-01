Il ricordo dell’indimenticabile Alessandro Talotti

Il prossimo 9 febbraio l'Udin Jump Development fortemente voluto dal grande JJ

Il conto alla rovescia per la quinta edizione di UdinJump Development 2023, il meeting d’Italia di salto in alto ideato dall’indimenticabile Alessandro Talotti, è iniziato e ieri vi è stata la presentazione ufficiale dell’evento che andrà in scena il prossimo giovedì 9 febbraio, al Palaindoor Ovidio Bernes di Paderno, frazione alle porte di Udine.

La conferenza stampa si è svolta presso la Dacia Arena Stadio Friuli, su iniziativa del CONI del Friuli Venezia Giulia, ente co-organizzatore di quello che è stato considerato da World Athletics, la massima federazione mondiale di atletica, come il terzo più importante evento special indoor del mondo dedicato al salto in alto, oltre, di essere il primo in Italia per importanza e anche l’unico evento al coperto di questa stagione.

Nell’incontro di ieri coordinato da Massimo Di Giorgio, presidente di Fidal Friuli e anche lui ex grande saltatore in alto come il suo grande amico Talotti con cui è stato di fatto il cofondatore della prima edizione dell’evento, illustri presenze quali quella del direttore generale dell’Udinese Calcio, Franco Collavino, del presidente del CONI Friuli, Giorgio Brandolin, dell’assessore allo sport del comune di Udine, Antonio Falcone, e dal presidente di Fidal Udine, Massimo Patriarca.