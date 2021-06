Il ricco weekend degli azzurri

Filippo Tortu in pista a Ginevra

Due intensi giorni di gare internazionali, tra oggi e domani, dove vedremo impegnati alcuni importanti rappresentanti dell’atletica italiana a cominciare da Filippo Tortu, il velocista azzurro che per primo è sceso sotto i 10 secondi in Italia sui 100 metri, che a Ginevra sarà impegnato in un meeting di Continental Tour Bronze. Per Filippo la seconda gara dell’anno, dopo il debutto a Rieti il 22 maggio scorso quando ha corso in 10″18, e per lui l’occasione di migliorare subito il suo personale stagionale grazie anche alla presenza di alcuni avversari di prestigio quali su tutti il francese Mouhamadou Fall apparso recentemente in ottima condizione, ma anche per la partecipazione dell’altro transalpino Christophe Lemaitre, 31 anni compiuti proprio ieri, che anche se non al meglio della condizione rappresenta un avversario di grande rango.

Tra gli altri avversari di Tortu, oggi pomeriggio dalle 16,05 circa, ci saranno il keniano Mark Otieno Odhiambo, il sudafricano Clarence Munyai, oltre agli azzurri Antonio Infantino e Wanderson Polanco. Per il velocista lombardo quello di oggi sarà il primo vero importante test sulla strada per le Olimpiadi, e l’occasione di scaldare molto bene il motore per l’impegno ancor più significativo che ci sarà, tra una settimana esatta, a Madrid, per un altro meeting di Continental Tour, nella stessa città e quasi nella stessa data dove tre anni fa ottenne il suo record italiano, per ora superato, di 9″99.