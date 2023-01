Il debutto nell’eptathlon del super atleta Dester

SPRINTNEWS

Esordio in Francia nelle prove multiple per il primatista italiano

Nel prossimo fine settimana ad Aubiere, in Francia, scatta l’ora dei super atleti, vale a dire gli specialisti delle prove multiple che sono quelle discipline dell’atletica che prevedono lo svolgimento di un numero variabile e diverso di competizioni, da effettuare nello spazio di 2 giorni, che sono 7 e 10 nella stagione in pista all’aperto rispettivamente per donne e uomini, mentre sono 5 e 7 con la stessa distinzione di sessi nella stagione invernale che si disputa nei palazzetti al coperto. Sabato e domenica, quindi, si svolgerà la prima manifestazione che apre il circuito internazionale indoor World Athletics 2023 delle multiple, il Meeting X-Athletics, e saranno impegnati nel contesto maschile dell’eptathlon Dario Dester, che è primatista italiano come anche nella prova del decathlon outdoor, mentre nel pentathlon femminile la detentrice del record nazionale Sveva Gerevini. Da seguire, in particolare, il debutto del 22enne Dester, atleta in continua ascesa in una specialità difficilissima, che torna a gareggiare in prova multipla dopo l’eccellente risultato del sesto posto nel decathlon ai Campionati Europei dei Monaco di Baviera quando, con 8218 punti, ha migliorato il vecchio record italiano di Beniamino Poserina che resisteva da ben 26 anni.

Dario, che peraltro ha già debuttato nel 2022 al coperto sui 60 ostacoli con il crono di 8″09, a cinque centesimi dal suo personale, detiene come detto anche il primato nazionale nell’eptathlon, con il punteggio di 6076 realizzato ad Ancona nel 2021, mentre l’anno scorso il suo miglior risultato è stato di 8038. I suoi principali avversari nella gara francese saranno un nutrito gruppo di atleti europei, tra cui lo svizzero Simon Ehammer, vicecampione mondiale indoor dell’eptathlon e argento continentale del decathlon, che da fenomenale lunghista qual è ha esordito domenica con 8,00 e poi, si attende la conferma del campione del mondo del decathlon, il francese Kevin Mayer ma, con accrediti recenti oltre i seimila punti, ci sono anche l’olandese Rik Taam e il tedesco Marcel Meyer.