Il debutto internazionale di Iapichino a Torun

Larissa Iapichino torna a gareggiare nel salto in lungo sulla pedana di Torun, dove l’anno scorso si piazzò al quinto posto con 6.59m al debutto nella nazionale assoluta, dopo aver saltato 6.70m in qualificazione. La giovane azzurra sarà impegnata questa sera nella Orlen Copernicus Cup, sesta e penultima tappa del World Indoor Tour Gold, e sarà per lei la sua terza gara dell’anno, la prima in ambito internazionale, dopo aver realizzato 6.59m al debutto dello scorso 22 Gennaio e aver vinto ai Campionati Italiani Under 23 con 6.49m, in entrambe le occasioni al Palazzetto di Ancona.