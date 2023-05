Il debutto di Jacobs il 28 maggio a Rabat subito contro Kerley

La grande sfida della seconda tappa marocchina di Diamond League anticipa quella già annunciata della terza al Golden Gala

Marcell Jacobs, campione olimpico di Tokyo 2020 sui 100 metri, debutterà nella stagione all’aperto sulla distanza a lui più congeniale il prossimo 28 maggio a Rabat in Marocco, in occasione del secondo meeting della Diamond League 2023, a 285 giorni dalla sua ultima apparizione nella disciplina avvenuta in occasione della conquista del suo titolo europeo, il 16 agosto 2022, a Monaco di Baviera.

Per Marcell ci saranno subito avversari di straordinario prestigio, a cominciare dal campione del mondo dei 100 metri, Fred Kerley, con cui il velocista azzurro ha avuto nelle ultime settimane alcuni scambi di provocazioni via social, punzecchiature utili anche ad accrescere ulteriormente lo spettacolo mediatico, che partivano dal fatto che l’atleta statunitense si fosse dichiarato particolarmente ansioso di affrontare il prima possibile colui che gli aveva sottratto, in Giappone, l’oro a cinque cerchi.

Se Kerley rappresenterà per il velocista azzurro un grosso ostacolo, anche in considerazione del suo già avanzato stato di forma derivante dal fatto che ha cominciato a gareggiare già lo scorso 5 maggio a Doha, anche gli altri sprinter annunciati sui blocchi dei 100 metri di Rabat costituiranno, in ogni caso, un ulteriore grande stimolo per Jacobs che se la vedrà con lo statunitense campione uscente di questa specialità nella scorsa Diamond League, Trayvon Bromell, che farà a sua volta l’esordio all’aperto dopo l’eccellente 6″42 della sua ultima gara invernale sui 60 indoor, ma anche con altri due atleti apparsi già in ottima forma quali il keniano Ferdinand Omanyala e l’astro nascente, il botswano campione del mondo under 20, Letsile Tebogo.

Nel Meeting International Mohammed VI d’athlétisme, gli organizzatori hanno anche annunciato la presenza del campione olimpico dei 200 metri, il canadese Andre De Grasse, del sudafricano Akani Simbine e del veterano giamaicano Yohan Blake.