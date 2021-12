Il Boclassic di Bolzano per tre grandi campioni

L'ultima grande gara dell'anno

Nell’anno 1974, un piccolo gruppo di altoatesini appassionati di corsa decisero di organizzare qualcosa che non esisteva in Europa, una gara su strada l’ultimo giorno dell’anno, prendendo peraltro l’idea dalla storica corsa di San Silvestro di San Paolo in Brasile, nata nel 1925.

Nacque così la Corsa di San Silvestro di Bolzano che, sin dalla prima edizione riservata solo agli uomini, riscontrò un grande successo, ma la gara femminile venne introdotta dopo pochissimi anni.

Inizialmente, alla competizione, parteciparono solo ed esclusivamente atleti europei, ma poi l’importanza di tale evento si diffuse in tutto il mondo con la la massiccia presenza, sempre, di concorrenti da tutti i continenti.

Il percorso iniziale era di 15 km, per gli uomini, ma poi negli anni si è giunti all’attuale di 10 per gli atleti maschi e di 5 per le atlete femmine, con la caratteristica però che la partenza e l’arrivo sono sempre stati da Piazza Walther, ad eccezione di un paio di occasioni tra cui quella dell’anno scorso in cui, a causa della pandemia, si corse in località più isolata.