I primi squilli della nuova stagione di atletica all’aperto

La discobola Allman emerge tra gli ottimi risultati tecnici realizzati nel fine settimana di Pasqua degli States

Il fine settimana delle feste pasquali è stato caratterizzato da numerosi meeting di ottimo livello negli Stati Uniti, dove si sono registrati i primi importanti risultati tecnici della nuova stagione agonistica all’aperto, cominciando da quello della campionessa olimpica del disco, la statunitense Valarie Allman, che ha proseguito il suo impressionante inizio di anno agonistico registrando il terzo miglior lancio della sua carriera con la misura di 70,25 m con cui ha vinto la sua gara dell’UC San Diego Triton Invitational lo scorso venerdì 7 aprile. Dopo aver aperto il 2023 vincendo in Texas con 67,90 metri l’atleta, che è stata medaglia di bronzo ai mondiali di Eugene dell’anno scorso, ha aggiunto più di due metri a quella misura per ottenere il suo sesto lancio in carriera oltre i 70 metri, ricordando che il suo primato personale, che è anche quello del Nord America, è di 71,46 metri realizzati a San Diego proprio un anno fa, l’8 aprile 2022. Nella gara vinta da Allman da evidenziare il secondo posto dell’olandese Jorinde van Klinken, bronzo agli Europei di Monaco nel peso e quarta ai Mondiali di Eugene nel disco, grazie a un lancio di 67,05 m, mentre la campionessa mondiale 2019 Yaime Perez si è classificata terza con 66,97 m.

Sempre nel lancio del disco, ma nella gara maschile di sabato 8 a San Diego, vittoria di Sam Mattis con un lancio di 67,49 m, davanti ad Alex Rose con 65,69 m. In un altro meeting disputato sempre sabato al Brutus Hamilton Invitational di Berkeley, l’argento mondiale del disco maschile il lituano Mykolas Alekna ha aperto la sua stagione con la miglior misura dell’anno di 68,39 m, mentre la canadese Camryn Rogers, medaglia d’argento mondiale, ha vinto la gara di martello femminile con il miglior lancio dell’anno di 77,30 m davanti ad Anna Purchase che ha realizzato il suo personale di 73,02 m.