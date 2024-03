I mondiali di cross a Belgrado

La vigilia della più importante manifestazione dell'anno di corsa campestre

La capitale della Serbia Belgrado è pronta ad ospitare i mondiali di cross, che vedranno al via 485 atleti provenienti da 51 paesi, suddivisi tra 138 uomini e 107 donne iscritti alle gare seniores individuali, mentre 187 parteciperanno alle gare under 20, con 12 squadre che prenderanno parte alla staffetta mista, nell’edizione che succede a quella del 2023 disputata a Bathurst in Australia dove, sul circuito di Mount Panorama della città australiana il Kenya trionfò nel medagliere con sei ori, due argenti e due bronzi.

Pur mancando totalmente di atleti italiani in quanto l’evento è collocato in un periodo dell’anno troppo vicino all’inizio delle gare all’aperto su pista, con l’imminenza oltretutto degli Europei di Roma che inizieranno il 7 giugno, le cinque gare previste sono ricche di atleti di primaria importanza a partire da quella seniores femminile dove, la keniana Beatrice Chebet, difenderà il titolo mondiale di cross conquistato lo scorso anno, a cui fece poi seguito la medaglia di bronzo sui 5000 metri ai campionati iridati di Budapest e l’oro sui 5 km ai Mondiali di corsa su strada di Riga.

Nella sua carriera Chebet ha vinto altre due medaglie d’oro sui 5000 metri ai Campionati Africani e ai Giochi del Commonwealth nel 2022 oltre che la finale della Diamond League sui 5000 metri a Zurigo nel 2022 e nel 2023 a Eugene, quando ha migliorato il proprio record personale sulla distanza con 14’05”92 nella Finale che l’ha fatta diventare la terza nelle liste mondiali di sempre alle spalle di Gudaf Tsegay e di Faith Kipyegon.